Otseblogi: Õiglane alustas MMi isikliku rekordiga, Uibo jooksis hooaja tippmargi

Rakveres ei õnnestunud teivashüpe, mille nahka läks umbes 100 punkti ja võib-olla ka olümpiapilet. Hooaja tähtsaimaks jõuprooviks valmistumine on Õiglasel sujunud aga plaanipäraselt. Ta muutis oma hoojooksu nii teivas- kui kaugushüppes.

«Mul on nüüd lühem hoojooks,» teatas ta. «Nüüd panen kohe täiega ajama ja kiirus säilib lõpuni välja. Olen treeningutel aru saanud, et see on jätkusuutlikum. Kindlasti riskantsem, aga arvan, et tasub ära. Kui ei tasu, siis söön oma sõnu,» lausus ta.

Pronksmedal on saadaval?

Kui Uibo hoiab maailma hooaja edetabelis seitsmendat kohta, siis Õiglane asub 11. positsioonil, kuid siinkohal tasub märkida: prantslasest maailmarekordimees ja suursoosik Kevin Mayer pole tänavu ühtki kümnevõistlust teinud ning eestlane Johannes Erm (hooaja tippmark 8445 punkti) ja ameeriklane Zachery Ziemek (8344) ei osale Dohas.

Kas kahele kümnevõistlejale, Mayerile ja kanadalasele Damian Warnerile (8711) võib juba vastavalt kuld- ja hõbemedali kaela riputada?

Õiglane spekuleerib: «Mayer teeb 8900–9000 ja Warner 8700 punkti. Kolmanda koha nõudlejaid on viis-kuus. Arvan, et 8550 punkti annab pronksmedali. See tuleb huvitav lahing!»

Uibo koondisekaaslasega ei nõustu: «Kümnevõistlus on huvitav ala. Medalid ei ole jagatud enne, kui poisid tulevad üle 1500 meetri jooksu finišijoone. Kõik on lahtine. Kõik on inimesed.»

Mis eesmärkidega alustavad eestlased homme kümnevõistlust?

Õiglane: «Mul oleks imelik öelda, et lähen tegema alla isikliku rekordi. Lähen tegema selle punktisumma peale! Kui suudan midagi sellist teha, siis olen esikaheksas. Lähen võitlema esikaheksa ja võib-olla isegi kõrgema koha nimel. Kõige tähtsam on võistlust nautida. Kui saan esimeselt alalt hästi minema, on edasi mõnusam võistelda. Proovin ennast kohe käima saama ja usun, et siis hakkavad alad hästi välja tulema.»