Klopp pelgab: Liverpooli võidakse karmilt karistada

«Mul pole palju öelda. Sellega tegelevad teised inimesed. Kui see juhtus üksnes meie süül, peame saama karistatud. Kindlasti ei teinud me see tahtlikult,» selgitas Klopp. «Minu suurim mure puudutab tegelikult mängijat. Ta ei saanud Hispaanias pool aastat mängida. Kui ta ei saa nüüd ka siin, on hoopis see suurim probleem. Ma ei tea, kas me eksisime või mitte, aga mängija on süüst täiesti puhas ega tohi mingil moel kannatada.»