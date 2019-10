PM Walesis. Tänak videointervjuus: esimene stardikoht pole siin kunagi halb

Kui tavapäraselt on kruusarallidel eelis tagant startijatel, siis Wales on pigem muda- kui kruusaralli. «Walesis ei ole esimene stardikoht kunagi halb. Mida tagantpoolt tuled, seda halvem on. Walesis on konkurents tihe, tuleb algusest peale hästi sõita,» rääkis Tänak.