Teooriaeksamil läbikukkunud Solbergi MM-debüüt rippus juuksekarva otsas

Kuigi Oliver Solberg on sel hooajal Eestis ja Lätis kokku võitnud viis rallit, ei saanud ta varasemalt MM-rallidel osaleda, sest tal polnud autojuhilube.

«Enne eelmist nädalat arvasin, et tean nii mõndagi pingest. Tegelikult ei teadnud. See oli üks hullumeelne nädal,» rääkis noor ralliäss.

Eelmise nädala esmaspäeval tähistas ta sünnipäeva teooriaõpikuga. Ta oli terve päeva toas ning õppis. Teisipäeval läks ta juba eksamit sooritama. Paraku vastas noormees ühele küsimusele valesti. «Mulle öeldi, et ma kukkusin läbi. Kogu minu maailm kukkus hetkeks kokku. Ma ei uskunud seda,» rääkis Oliver Solberg.

Noor rallimees oli juba arvestanud, et ta saab Walesi rallil oma MM-debüüdi teha. Walesis sõitmine oli tema jaoks seda tähtsam, et isa Petter on samuti stardis.