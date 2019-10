Otseblogi: kas liidrikohal olev Tänak suudab Walesi ralli viimasel võistluspäeval edu hoida?

Sel nädalavahetusel sõidetakse Walesi teedel autoralli MM-sarja 12. etapp. Walesi ralli laupäevase võistluspäeva ehk 17 kiiruskatse järel on liider Ott Tänak, tema edu Thierry Neuville'i ees on 11 sekundit. Postimees hoiab lugejaid toimuvaga kursis otseblogi ning otseülekannete vahendusel.