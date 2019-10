Otseblogi: millist hoogu näitab Tänak Walesi ralli esimesel kiiruskatsel?

Walesi ralli on tuntud oma keeruliste olude poolest. Pea igal aastal ootavad sõitjaid Walesis ees mudased ja ülimalt libedad teed, kõvad vihmasajud. Ka sel aastal on kogu nädala Walesis vihma sadanud, mis on teed korralikult märjaks ja mudaseks muutnud. Sellised olud sobivad suurepäraselt reedel esimesena rajale kihutavale Ott Tänakule.



Siiani pole Tänakul kordagi Walesi rallit võita õnnestunud, kuid 2016. aastal oli Tänak seal teine. Eelmisel aastal juhtis eestlane rallit kuni 16. kiiruskatseni, kui Tänaku Toyotal purunes radiaator.