Otseblogi: Walesi ralli 20. kiiruskatse jäeti ära, Tänaku eduseis püsib

Neljapäeva õhtul peetud avakatsel tegid libedates ja vihmastes oludes Tänak ja Järveoja väikese sõiduvea, suretasid masina välja ja olid avakatse järel alles 13. kohal. Rallit asus juhtima Kris Meeke. Neljapäeval sadanud vihm sadas edasi ka reede hommikul. Mudastel ja ülimalt keerulistel teedel suutis Kris Meeke kogu hommikupooliku oma edu hoida. Tänak sai kätte kaks katsevõitu, tõusis ka teisele kohale, kuid hooldusalale minnes oli ta siiski neljas. Ainsana langes kõrgest mängust Elfyn Evans, kes tabas auto tagumise osaga valli ning vigastas vedrustust. Siiski õnnestus tal katsed korralikult ära sõita. Pärastlõunaks oli vihm järele jäänud, kuid teed endiselt libedad. Kuuendal kiiruskatsel sõitis teelt välja Esapekka Lappi, kes jäi kraavi kinni ja oli sunnitud katkestama. Seitsmendal kiiruskatsel käis Jari-Matti Latvala karmilt üle katuse ning oli sunnitud katkestama kogu nädalavahetuseks. Kuigi Tänak ei paistnud autoga päris rahul olevat ning õhtul pimedas sõidetud katsetel tekitasid muret ka esituled, suutis eestlane teha vägagi korraliku päeva lõpu. Tänak võitis kaks viimast kiiruskatset ning tõusis päeva lõpuks ralli liidriks. Viimase kiiruskatsega tõusis teisele kohale Sebastien Ogier, kes kaotab Tänakule 3,4 sekundiga. Kolmandale kohale langes päeva lõpuks Kris Meeke. Enne rallit:

Walesi ralli on tuntud oma keeruliste olude poolest. Pea igal aastal ootavad sõitjaid Walesis ees mudased ja ülimalt libedad teed, kõvad vihmasajud. Ka sel aastal on kogu nädala Walesis vihma sadanud, mis on teed korralikult märjaks ja mudaseks muutnud. Sellised olud sobivad suurepäraselt reedel esimesena rajale kihutavale Ott Tänakule.



Siiani pole Tänakul kordagi Walesi rallit võita õnnestunud, kuid 2016. aastal oli Tänak seal teine. Eelmisel aastal juhtis eestlane rallit kuni 16. kiiruskatseni, kui Tänaku Toyotal purunes radiaator.