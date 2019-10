Otsepilt ja -blogi: Tänak liigub rallivõidu suunas, mis saak tuleb punktikatselt?

Sel nädalavahetusel sõidetakse Walesi teedel autoralli MM-sarja 12. etapp. Enne viimast punktikatset on Ott Tänaku edu Thierry Neuville'i ees 9,5 sekundit. Kolmas on prantslane Sebastien Ogier, kes kaotab eestlasele juba 23,3 sekundiga. Postimees hoiab lugejaid toimuvaga kursis otseblogi ning otseülekannete vahendusel.