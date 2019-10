PM Walesis. Ogier: nädalavahetuse peaeesmärk on Tänakust kiirem olla

Enamik rallimehi tegid testisõidud hoopis teistes tingumustes, millega nüüd nädalavahetusel tuleb silmitsi seista. Siiski on Walesi ralli viiekordne võitja Sebastien Ogier enesekindel, et neil peaks siit hea tulemus tulema. «Rallieelne test õnnestus väga hästi, kuid see kõik toimus kuivades oludes ehk tõeliselt aimu enda seisust saime shakedownil, kus näitasime konkurentsivõimelist aega. Midagi üllatavat ei tohiks nädalavahetusel juhtuda, sest oleme nendel teedel mitmeid kordi sõitnud ja mul on kasutada auto,» millega võib võidu nimel heidelda, ütles Ogier.

Olnud siin võidutsenud nii aastatel 2013-2016 kui ka mullu, siis teab Ogier tänastest rallimeestest kõige paremini, mida peab tegema, et edu saavutada. «Võiduks on vaja säilitada külma pead, sest kõikidel on suurtel kiirustel probleeme rehvipidamisega. Kõikide nüanside korrektselt tööle saamisega võib küll raskusi olla, eriti mudas, aga püüame kuldse kesktee leida. Walesi ralli on kõikidele kurnav, sest uneaeg jääb üsna lühikeseks, aga see pole midagi uut,» selgitas Citroëni esisõitja.

Nii nagu alati on enne rallisid peamised soosikud võidule MM-sarja esikolmik – Tänak, Ogier ja Thierry Neuville. Walesis on prantslane, aga Hyundai piloodi Neuville oma peast välja heitnud ja sihikule võtnud vaid Tänaku, kellele tuleb üldarvestuses maksku, mis maksab lähemale jõuda. «Nädalavahetuse peaeesmärk on Tänakust kiirem olla ja see tähendab alatihti, et tuleb võidu nimel võidelda. Meil on Otiga üsna võrdsed olud ja kui keegi meist veelgi kiirem on, siis ta lihtsalt sõidabki nii võimsalt, mitte tal ei ole taganttulija eelist,» rääkis prantslane.