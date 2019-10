Euroliiga alustab: Šved kaotas Vana Maailma kõige kõrgepalgalisema mängija koha

Suvi oli küllalt hullumeelne, NBAst liikus Vanasse Maailma päris suur hulk mängijaid. See muudab Euroliigas teatud jõujooni, ehkki suures plaanis jäävad soosikud ikka samaks, kes on olnud viimastel aastatel.

Vähem või rohkem uuenenud on kõik teisedki tiimid, keda tänavu on mullusest kahe võrra rohkem - kokku 18 tükki. Vaatleme siinkohal, kes on Euroliiga kõrgepalgalisimad mängijad, kelle eeldatav teenistus on portaali Eurohoops hinnangul aastas vähemalt 2 miljonit dollarit. Jah, ses loos käib jutt dollaritest, mitte eurodest.