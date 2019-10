Janek Õiglane: Maicel on igasugusest jamast läbi käinud, ta väärib seda medalit

«Eile antud lubadus jäi täitmata - lubasin võimalikult stabiilne olla. Olen aus, tegelikult pole mul teisel päeval kunagi nii head minekut olnud. Soojendusväljakul läksid tõkked nii hästi, et 8 sammuga tõkete vahe läbimine jäi kitsaks - jooksin rämedalt tõketesse sisse. Sain küll rütmi tagasi, hakkasin järgi jõudma, aga panin jälle sisse. Tunne oli selline ,et aeg tuleb 16,5, aga tuli 15,13. Ma olen ennegi sellist aega jooksnud,» kirjeldas Õiglane ebaõnnestunud tõkkesprinti.

«Peale sellist tõkkejooksu oli raske ennast koguda. Teadsin, et olen heas vormis, aga siis teed sellise moosi. Mul oli selline võistlus, kus alad ei jooksnud kokku. Vorm oli tegelikult mitmeid kordi parem kui Londonis. Kümnevõistluses on vahel ka õnne vaja, et kõik alad kokku saada», analüüsis Õiglane enda esitust.

«Maiceli üle on mul südamest hea meel. Ta on igasugusest jamast läbi käinud - ta väärib seda medalit täielikult. Ütlesin talle peale esimest päeva, Maicel, see on sinu võistlus. Mul on väga hea meel ta üle - hea oli tema võistlusele kõrvalt kaasa elada. Kõva mees, müts maha.»