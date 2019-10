Eid Naser: leedi Miller-Uibo aitas mu uskumatule jooksule kaasa

«Ma tõesti ei tea, kust selline aeg tuli. Olen harjutanud väga kõvasti. Tulin siia ja jooksin lihtsalt niivõrd hästi. Esikohta lootsin. Aga see aeg... Jah, see on mullegi suur ootamatus!» rääkis Eid Naser ja lisas, et tundis pärast segateatvõistluses osalemist jalgades väsimust.

«Treener on mulle pidevalt korrutanud: sa jooksed väga kiiresti. Ja ma alati naeran selle peale. Jumal tänatud, et ta on minusse uskunud ja mind pidevalt tagant sundinud,» sõnas maailmameister. «Aga ma poleks üksi joostes selleks suutelinud olnud. Eriti Shaunae Miller-Uibo on niivõrd tugev, et aitas selle aja sünnile kõvasti kaasa. Selle imelise leediga koos joostes olen alati väga kiire.»