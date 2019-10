Galerii: Credit24 meistriliiga trilleris olid vastamisi Saaremaa VK ja Tartu Bigbank

Kui mullune karikavõitja Saaremaa toetub tänavu neljale välismaalasele – kusjuures nad kõik on meeskonna uustulnukad -, siis Tartu ajas täna läbi üksnes koduste jõududega. Paari nädala pärast liitub meeskonnaga praegu Austraalia koondises MK-turniiril mängiv Curtis Stockton. Kümneaastase eemaloleku järel naasis Eesti liigasse ja Tartu meeskonda Eesti koondise 40-aastane sidemängija Kert Toobal.

Tegemist on sarja kahe viimase hooaja meistrite mõõduvõtuga: tartlased pälvisid esikoha tänavu kevadel, saarlased eelmisel aastal. Mõlemad tiimid on end ka uueks hooajaks hästi komplekteerinud ja ihkavad esikohta. Just täna peaks ametliku debüüdi tegema Tartu ridadesse siirdunud Eesti koondise kauaaegne põhisidemängija Kert Toobal. Urmas Tali juhendatav Saaremaa ihkab aga kodupubliku ees võiduarve avada, TTÜ-st juba saadi mõni päev tagasi pealinnas jagu 3:1.