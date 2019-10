Tipphetked: VAR tuli appi ja Cagliari teenis võõrsilt väärt viigi

Päris mängu lõpuks said korraks roomlased ka juba võidurõõmu tunda, kuid VAR võttis neilt õnnehetke ja lõpuvile kõlades jäid tabloole 1:1 viiginumbrid. Ragnar Klavani koduklubil on pärast seitset kohtumist Serie A tabelis 11 punkti ja Romal punkt enam.

Liigatabelis seitsmendal positsioonil paiknev Cagliari on tänavust hooaega alustanud suurepäraselt, olles kuue vooruga kogunud kümme punkti. Kui paar ringi tagasi alistati Itaalia gigant Napoli, siis eelmises kohtumises lepiti 1:1 viiki eeldatavalt nõrgema Chievo Veronaga.

Ragnar Klavani osalemine on täna küsimärgi all, sest viimati jättis ta liigamängu vahele kerge vigastuse tõttu. Lisaks jõudis neljapäeval avalikkuse ette uudis, et Eesti jalgpallikoondise tugitala perre sündis tütar.