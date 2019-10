Tänak lõunapausil: vahet pole, milliste rehvidega sõita

«Viimane katse oli okei. Muda kattis teed, kuid polnud hullu. Mis iganes rehv all on olgu see kõva või pehme, vahet pole. Sõidab sellega, mis mugavam tundub,» lisas Tänak. Viie kiiruskatse järel on Tänak neljandal kohal, liider Kris Meeke'ile kaotab ta 6,5 sekundiga. Postimees hoiab lugejaid toimuvaga kursis otseblogi ning otseülekannete vahendusel.