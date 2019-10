PM Walesis. Neuville: võitlesime palju auto seadistuste ja enesekindlusega

Walesi ralli on täies hoos ning viis kiiruskatset on juba läbi. Rallimehed siirdusid tehnoparki pisikisele hingetõmbele, et peagi uuesti võistlema hakata. Belglane Thierry Neuville, kes asub praeguses üldarvestuses teisel kohal, tunnistas, et seni on võistlemine läinud üle kivide ja kändude.