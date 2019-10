Jasikevicius: Žalgiris teeb selja prügiseks nii mõnelgi Euroliiga tippmeeskonnal

Jasikevicius ütles, et vahet pole, kas Granger on väljakul või mitte. «Nad mängivad nagu Baskonia alati mängib - kiirrünnakud ja kolmesed. Silma peab peal hoidma grusiin Tornike Šengelial ja Shvano Shieldsil. Usun, et täna on meil paremad šansid kui eelmisel korral, » rääkis strateegiameister Jasikevicius.