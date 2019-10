Eesti naiste jalgpallikoondis sai EM-valikmängus silma pähe

Eesti naiskonnal on nüüd kolmest kohtumisest 1 punkt. Varem on eestlannad pidanud tunnistama Hollandi 0:7 ja Venemaa 0:4 paremust. Sarnaselt Eestile pole ka Türgi suutnud kolmes matšis väravat lüüa ning said samuti kirja oma esimese punkti. Türgi kaotas kahes võõrsil peetud kohtumistes Kosovole 0:2 ja Hollandile 0:3.