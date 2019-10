PM Walesis. Tänak laupäevastest katsetest: need peaksid meie autole sobima

«Me võitleme nende sõitjatega, kes stardivad meie lähedal. Täna (reedel – toim.) oli see samamoodi. Kujutan ette, et teeoludes ei tohiks olla erilisi erinevusi,» ütles Tänak esimese võistluspäeva järel.

Laupäeval võtavad rallimehi vastu Walesi kõige ikoonilisemad katsed – Dyfi, Myherin ja Sweet Lamb. Tänaku sõnul on need katsed talle meeltmööda. «Laupäevased katsed meeldivad mulle. Need on kiired ja voolavad. Ma loodan, et need sobivad meile.»