PM Walesis. Ogier: Tänak on meid pidevalt edestamas ja see peab muutuma

Ogier tunnistas, et tal oli ka veidi õnne. Prantslase sõnul võinuks tema ralli juba ka lõppenud olla.

«Vaatasin pärast viimast kiiruskatset autot, kuigi teadsin, et seal ei tohiks midagi olla. Aga mul oli kokkupõrge millegagi, mis oli väga imelik. Ma ei näinud teel midagi, võib-olla sõitsin läbi augu ja kaotasin korraks tähelepanu. Sellele järgnes kohe suur «moment», kui sõitsin täiskiirusel rajalt välja, aga meil vedas ja olen õnnelik, et siin oleme,» rääkis Ogier.

Valitsev maailmameister sõnas intervjuus Postimehele, et praegune seis teda ei rahulda ja vaja on muutust.

«Plaan on kogu aeg olnud konkurente edestada ja kuigi Tänak on meist pidevalt kiirem, peab see muutuma. Kiiruskatsete teistel läbimistel võivad olud hoopis teised olla ning ehk suudame veidi vahet vähendada, kuigi oleme niigi endast kõik andnud,» selgitas prantslane.