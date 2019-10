PM Dohas. Kirt: rabistasin esimesel katsel, teine vise klappis tehniliselt paremini

Kõik rääkisid, et esimese katsega, esimese katsega… Mina tulin siia teadmisega, et on kolm kvalifikatsioonikatset ja selle jooksul tuleb edasi pääseda. Kui hakata mõtlema, et mul on üks katse ja kui sellega täis ei saa, siis on kõik läbi… Siis võib-olla olekski jäänud jalad raskeks,» ütles Kirt.