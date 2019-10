PM Walesis. Ogier: mul pole midagi rohkem juurde panna

«Väga pikk päev. Usun, et kõik sõitjad on üliväsinud, eriti kui oled endast kõik andnud. Olud on väga nõudlikud, eriti viimased kolm kiiruskatset vihmas ja udus. Hea, et siin oleme, kuid alati tahaks paremini sõita,» võttis Ogier päeva kokku.