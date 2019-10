Pinged kasvavad? Unitedi peatreener loobus kriitika tõttu Twitterist

Olenemata tulemusest kiitis Solskjaer pärast mängu enda hoolealuseid ning väitis, et tema meeskond oleks pidanud vastasseisu võitma. See aga ei meeldinud klubi fännidele, kes otsustasid viha väljendada sotsiaalmeedia vahendusel. Pahameele lõpptulemus oli peagi selge, sest Ole Gunnar Solskjaeri Twitter oli netiavarustest kustutatud.

Unitedi loots on tiimi juures suure pinge all, sest viimasest seitsmest Premier League'i mängust on võetud kõigest üheksa punkti ja löödud sama arv väravaid.