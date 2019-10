Täna otsepilt. Tartu Ülikool võitleb Soomes edasipääsu nimel

Kodumängus 21 punktiga hiilanud Kregor Hermet ütles eelmisel kolmapäeval Tartus peetud matši kohta, et mõned asjad tulid hästi välja, kuid on ka palju parandamisruumi. «Sellise emotsiooni pealt on hea edasi minna. Me ei andnud raskematel hetkedel alla, suutsime kaitses juurde panna. Mažeika oli pärast nelja vea tegemist tubli ja püsis lõpuni mängus, aitas rünnakut juhtida ja kaitses püüdsid teised teda aidata. Soomes peame lauapallid paremini kätte saama ja vabavisetel vähem eksima.»