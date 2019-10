PM Walesis. Tänak: kõige tähtsam on võimalikult palju punkte teenida

Walesi ralli esikohal sõitval Ott Tänakul on võimalus punktikatselt olulist punktilisa teenida, kuid see nõuab kindlasti suuremaid riske. «Kõige tähtsam on võimalikult palju punkte teenida. Rallivõit jääb alati prioriteediks, kuid ka punktikatselt teenitud lisa kulub marjaks ära, sest tiitliheitlus on endiselt väga pingeline. Kui tunne autos on hea, siis kindlasti proovime mõne lisapunkti teenida,» rääkis eestlane.