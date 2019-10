Postimehe reportaaž Dohast: haavatud sõdur naaseb koju hõbemedaliga

Tundub, et rada, mida Kirt on seni käinud, on ainuõige, sest 29-aastane tõrvalane on kahekordne tiitlivõistluste medalist. Mullu Berliinis teenitud EM-pronksile lisandus MM-hõbe Dohast. Aga millisel moel... Järgneb Postimehe reportaaž Khalifa staadionil lahti rullunud etendusest.