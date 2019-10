Oliver Solberg loodab starti tulla ka Saaremaa rallil

Kolmel viimasel hooajal Läti meistrivõistlusel osalenud ja seeläbi palju Eestis võistlenud Solbergil on meie lõunanaabrite meistritiitel sel aastal juba taskus ning enne Saaremaa rallit juhib ta ka Eesti meistrisarja absoluutarvestust.

«Oleks tore ka Eesti meistritiitel võita. Selleks peame starti jõudma, tegema hea võistluse ja eks siis ole näha, kas sellest piisas,» ütles Solberg pärast Walesi rallit, kuid vihjas, et Saaremaal startimiseni on veel pikk tee minna.

Kuigi noore Solbergi nimi on 11. oktoobril algava Saaremaa ralli registreerunud sõitjate nimekirjas, ei ole norralane ise osalemises veel lõplikult kindel. «Loodan Saaremaale tulla. Kõik sõltub, kuidas laevade sõiduplaanid omavahel klapivad, et me võistlusauto ja muu vajaliku tehnikaga ikka õigeks ajaks kohale jõuaksime,» andis Solberg Eesti rallifännidele lootust.