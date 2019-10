PM Dohas. Kirt videointervjuus: olen ääretult õnnelik, aga vigastus hooaja lõppu pole kõige meeldivam

Magnus Kirt, oled hõbemedaliga hotellis. Mis emotsioonid sind valdavad? Kas oled medali üle rõõmus või ei saa vigastuse pärast hetke nautida?

Kui räägime medalist ja teekonda selleni, siis olen kindlasti ääretult õnnelik. Kui vaadata tagasi, mis tee selle medalini käinud oleme, siis see on olnud päris pikk ja vaevarikas. Aga teise poole pealt: selline vigastus hooaja lõppu ei ole kindlasti kõige meeldivam.

Kas sa oskad kirjeldada, mis seal täpselt juhtus? Kas tundsid viske ajal, et midagi läks valesti?

Jah, ma tundsin haakimise hetkel, et midagi õlas juhtus, aga ma ei saanud aru, sest mingisugust valu ei olnud. Õlg vajus läbi, mis tähendas, et õlg tuli liigesest välja. Tol hetkel valu ei olnud ja see oli positiivne. Hiljem tuli ka valu, aga see oli sellepärast, et õlg oli liigesest väljas. Õnneks said Madis Rahu ja Indrek Tustit õla suhteliselt kiiresti paika.

Kuhu sind pärast võistlust viidi ja millised olid järgmised tunnid sinu jaoks?

Kõigepealt viidi mind meditsiiniruumi, kus fikseeriti õlg ära, sest tahtsin kindlasti autasustamisest osa saada. Kui eelmisel aastal pärast Berliini EMi oli see lipuga olemine selline nii ja naa, siis see aasta jäi ka see lipuga olemine ära. Tahtsin autasustamisest osa saada ja austusest konkurentide vastu seal olla.

Kas esimesed uuringud on tehtud ja oskad öelda, mis seisus õlg on?

Siin oli mõtet teha röntgenuuring, mis oli täiesti normaalne. Röntgenuuringu pealt ei näinud küll, et oleks midagi hullu juhtunud. MRI-uuring Eestis näitab kõige paremini, mis seal oli ja kas sai midagi kannatada, aga loodetavasti mitte.

Kas oskad öelda, mida selline vigastus odaviskajale tähendab?