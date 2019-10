Jalgpallimaa tennisestaar: tennis on õiglasem kui jalgpall

«Tennis on raske mäng. Sa pead vastasest parem olema kogu kahetunnise matši vältel. See annab rohkem võimalusi parema mängija välja selgitamiseks. Tennises on peaaegu võimatu, et matši kaotaks parem mängija. Okei, sa võid kaotada seti, kuid mängu...,» rääkis brasiillane ning lisas, et jalgpallis võib piisata, kui mängida hästi viis minutit, lüüa värav või kaks ja mäng ongi tehtud.

Kuerten arendab praegu kodumaal noorte tennist ja vastutab just noormängijate eest rahvuslikus alaliidus. «Tennises on meil mitmes aspektis kvaliteedipuudus. Puudub ka võimas ajalugu, nagu jalgpallil. Usun, et mõne aasta pärast on meeste top 100-s vähemalt kuus Brasiilia tennisisti ja kindlasti paar mängijat ka tugemama kahekümne hulgas. Optimismi sisendab, et Brasiilia Tenniseliit on asunud rahastama parimate noormängijate kogunemist ühe katuse alla - loodud on rahvuslik noorte tennisekool,» rääkis Brasiilia tennisestaar.