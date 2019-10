Postimees kohtub FIFA 20 turniiril Bolti võistkonnaga

Tauno mängib FIFA-t tänu väga suurele huvile päris jalgpalli vastu, millega on ta tegelenud tõsiselt ka suurema osa oma noorusest. Tänu FIFA-le on ta meelitanud ka mõned töökaaslased rahvusstaadionile Eesti koondise mängudele kaasa elama. Boltis töötab ta Fleet manager’i positsioonil.

Johan leidis mõni kuu tagasi tee FIFA-ni just tänu kolleegidele. Tema jaoks on mängu näol tegemist hea viisiga, kuidas aeg-ajalt kalleid kolleege tögada. Boltis tegeleb ta rendiautodega ning Eesti turgu puudutavate toimingutega.

Postimehe võistkonna varumeeste pingilt astub seekord võistlustulle raadioreklaami projektijuht Tanel, kes igapäevaselt pakub koostööpartneritele välja huvitavaid lahendusi, kuidas end nähtavaks ja kuuldavaks teha. Taneli näol on tegemist tõelise jalgpalli fänniga, kes hoiab juba vähemalt 15. aastat pöialt Barcelonale. FIFA mängurikarjäär on kestnud nüüdseks 10. aastat, millest suurem osa Xboxi platvormil. Turniiril loodab ta igas mängus lüüa vähemalt kaks väravat ning seda, et vastase tulemus on vähemalt ühe võrra väiksem.