Magnus Kirt: teadsin juba enne maandumist, et minu võistlus on lõppenud

Teatavasti viskas Kirt nelja esimese katsega end teisele kohale ning sai viiendal-kuuendal katsel kulda üritada. Kuid ta maandus pärast viiendat katset tehes ebaloomulikult tartaanile, vasak õlg oli liigesest väljas.

«Kui õlaliiges tuleb välja, siis tahes-tahtmata see midagi seal vigastab. Tundsin seda kohe viskehetkel, see polnud üldse valus, oli tunne, et midagi vajus ära. Sel hetkel sain ka aru, et minu võistlus on lõppenud. Tajusin vigastuse tõsidust juba siis, kui hakkasin sinna maha kukkuma,» rääkis Kirt.

«Lõppdiagnoosi pole, ka kirurgilise sekkumise vajadus pole veel selge. Muidu näinuks plaan enne kaks-kolm nädalat täielikku puhkust, nüüd aga algas taastusravi ja puhata tuleb seda tehes.

Hetkeseisuga vaatame olümpia poole (toimub järgmise aasta juulis-augustis - toim) kindlasti positiivselt. Diagnoosikillukest teades olen olümpial rivis, ja ma ei taha ainult rivvi minna, vaid head tulemust saavutama.»

Klipp algas MM-finaali teise katse näitamisega. «Nägin seda esimest korda eestikeelse kommentaariga. Päris hea tunne on vaadata,» muheles Kirt. «Võistluse ajal pigem tundsin, et jäi natuke vajaka. Tulemus oli parem kui vise tehnilises mõttes. See näitas, et olen võistluses sees ja võimeline konkureerima kõrgema koha eest.»

Kirt märkis ka, et tema meelest võiks võistlusega seoses rääkida rohkem saavutatud hõbemedalist kui tekkinud vigastusest: «Kui vaatan võistluse kajastust, siis eelkõige räägitakse vigastusest. See on tõsine ja tõesti kõneainet pakkuv teema. Ent võiks ka vaadata positiivset poolt, et Eesti koondis naasis MMilt kahe medaliga. Peab ka vigastusest rääkima, kuid domineerida võiks positiivne.»