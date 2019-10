Kunagine Venemaa tenniselootus tegi enesetapu

Birjukov oli pärit sportlaste perest, tema ema Irina Kisseljova tuli aastal 1986 kõigi aegade noorimaks maailmameistriks moodsas viievõistluses, kui ta oli 19 aastat ja 17 päeva vana. Muidugi ei ole alust kindlalt väita, et ebaõnnestumine tennises ja suurte unistuste mittetäitumine oli noore mehe enesetapu põhjuseks, kuid spordiperes olid ootused kindlasti tavalisest suuremad.

Birjukovi juhtumi puhul võib oletada, et ebaõnnestumine spordis oli üks põhjus, miks ta otsustas eluga lõpparve teha.

1992. aasta aprillis sündinud Birjukov võitis 2010. aasta mais ühe prestiižikaima noorteturniiri Trofeo Bonfiglio, mis on ITF-i juunioride A-kategooria turniir, seda nimetatakse ka Roland Garrosi noorteturniiri peaprooviks. Birjukov kohtus finaalis tollase maailma noorte esireketi Jiri Veselyga (Tšehhi), kes loobus venelase eduseisul 6:4, 3:0.

Tänapäeva kontekstis veelgi märkimisväärsem on fakt, et poolfinaalis võitis Birjukov 6:4, 6:2 austerlast Dominic Thiemi, kes on praegu maailma viies reket ja eriti edukas liivaväljakutel – Roland Garrosi tänavune finalist. Juunoride slämmil Birjukov 1/8 finaalist siiski kaugemale ei jõudnud.