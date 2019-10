PM Minskis. Voolaid jättis enda tulevikku puudutavale küsimusele vastamata

«Spordis määravad tulemused, jalgpallis punktid ja väravad. Tabel ei tohi mängudeks valmistumisel saada peamiseks teguriks, aga loomulikult me ei eira seda. Muidugi tahame, et sealt vaataks vastu midagi lõbusamat kui baranka. Teeme kõik, et see homme õhtul nii oleks,» kõlas Voolaidi hinnang hetkeseisule.

«Jah, püsib võimalus, et lõpetame selle valiktsükli ainsagi punktita. Aga kolm mängu on veel ees, keskendume neile,» lausus Konstantin Vassiljev. Ent lisas samas otsekoheselt: «Kuna edasipääsulootus on kadunud, siis ei muuda ka kolm võitu tabeliseisu osas enam tegelikult suurt midagi.»

Kui palju mõtleb Voolaid aga sellele, et ees seisab tema treenerikarjääri vaat et otsustav heitlus?

«Hea küsimus, aga raske vastata. Mul pole sellistes olukordades veel piisavalt kogemusi. Jään seepärast vastuse võlgu.»

Ka Zenjov võib eemale jääda

Koondise peatreenerina enda kolmanda mänguks valmistuv Voolaid avaldas, et Sergei Zenjovi mängusuutlikuse kohal rippus vähemalt enne õhtust treeningut küsimärk.

«Ta tegi viimases liigamängus jalalihasele liiga. Nüüd on saanud ravi ja hakanud koondiselaagris uuesti liigutama. Pärast tänast treeningut oleme targemad,» kirjeldas Voolaid ääreründaja seisundit.

Et keskkaitsest puuduvad Ragnar Klavan ja Joonas Tamm, siis «siin pole otsustamine raske, asendan nad nendega, kes olemas.» See Voolaidi ütlus peaks tähendama, et keskkaitsepaari moodustavad Nikita Baranov ja Karol Mets.