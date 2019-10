PM Minskis. Vassiljev videointervjuus: post oli vales kohas!

Kuidas võtta. Mul oli hea võimalus värav lüüa ja valgevenelastel oli paar head võimalust, mida nad ära ei löönud. Arvan, et võime ikkagi rahul olla. See tulemuse värk on selline, et see meeskonniti erineb. Sakamaa ja Brasiilia tahavad kogu aeg maailmameistriks tulla - see on tulemus. Meie jaoks on mõnikord viigid väga väärtuslikud, et oma eneseusku tagasi saada. Meil on uued näod koondises, see mäng oli neile tugev väljakutse. Valgevenelased ei ole papist poisid. Võõrsilt teenitud punkt on meile alati väärtuslik.