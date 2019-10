Otsepilt ja -blogi: Georg Gross jätkab Saaremaal võimsalt, teisel kohal olnud Ken Torn katkestas!

Kuigi EMV2 klassis on tänavune meister juba selgunud (Oliver Solberg, kes algselt ka Saaremaal startima pidi), tuleb R5 autodega Eesti meistrivõistluste lõppvaatusel starti neli Eesti võistluspaari: Ken Torn – Kauri Pannas (Ford Fiesta R5), Priit Koik – Alari-Uku Heldna (Ford Fiesta R5), Roland Poom – Ken Järveoja (Ford Fiesta R5) ja Raul Jeets – Andrus Toom (Škoda Fabia R5). Lisaks neljale Eesti ekipaažile on R5 autodel esindatud ka kaheksa sõitjat välisriikidest. Esimesed väliskülalised leiab stardirivist number 8 alt, kelleks on Martynas Samsonas – Ervinas Snitkas (Ford Fiesta).

Sarnaselt EMV2 klassile on ka Estonian Junior Challenge'i arvestuses tänavune meister teada. Estonian Junior Challenge'i 90 000 eurose peaauhinna on kindlustanud Ken Torn – Kauri Pannas, kes Saaremaal esiveolise auto neljaveolise R5 vastu vahetanud. Hoolimata sellest, et nii Torn kui ka tema suurim konkurent Poom võistlevad Saaremaal EMV2 klassis, on esiveoliste autode arvestustes oodata põnevat lahingut. Soosikutena lähevad kümne võistluspaari hulgast starti Robert Virves – Sander Pruul (Ford Fiesta R2T).