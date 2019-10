Fännide küsimustele vastanud Uibo: tooksin ühe jooksuala asemel kolmikhüppe kavasse

Uibo sõnul ei ole tippsportlase elu meelakkumine, sest mõnikord on ka raskemaid treeningpäevi. «Päeva raskeim osa treeningutega seoses varieerub. Mõni hommik ärgates lihtsalt ei ole tahtmist ennast liigutada, mõni päev on raskeks osaks korralik jooksutrenn (pärast on päris paha olla). Mõni päev on frustratsioon seotud tehnikatrenniga,» teatas 26-aastane põlvalane, kes treenib teisel pool ookeani.

Kuidas sportlane end motiveerib? «Kui on tõesti selline päev (neid väga palju pole), mil pole tahtmist ennast liigutada, siis lähenen suhtumisega «just get it done». See, et mul on kümme ala, mille hulgast valida, aitab tavaliselt kaasa. Mitmekesisus hoiab asja huvitavana,» kirjutas kümnevõistleja.