Jalgpalliportaal: Suarez lahkub Barcelonast, uus ründaja välja valitud

32-aastane Suarez on Barcelonas oma kuuendat hooaega alustanud suurepäraselt, sest kuue mänguga on uruguaylasel kirjas neli tabamust. Kõikide hooaegade peale kokku Suarez löönud Hispaanias 135 liigaväravat. Kuid Barcelona mõtleb tulevikule ja soovib ründeliini nooremat mängijat.

Katalaanid on oma pilgud pööranud Pariisi Saint-Germaini poole, et omandada prantslase Kylian Mbappe mängijaõigused. Teine valik on Tottenham Hotspuris mängiv inglane Harry Kane, keda jahib ka Barcelona liigarivaal Madridi Real.