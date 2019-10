Postimehe aruanne: kui s**t olukord peaks saama tuleviku väetiseks

Mõistagi on tasemevahed ja sellest tulenevad kontrastid (tipp)jalgpallis üüratud. Kahjuks. Kuidas Hollandi uus põlvkond suutis Saksamaa haavatavuse esile tuua, ei ole Eesti koondisele paraku lihtsalt jõukohane. Ei omanud vähimatki tähtsust ka tõsiasi, et Die Mannschaft’il sisuliselt terve põhikoosseisu jagu mehi puudus ja 75 minutit vähemuses tuli rassida.

Sakslased ei tundnud seevastu rünnakul puudust Leroy Sane ja Serge Gnabry teravusest ja kiirusest, sest neil olid olemas Marco Reus, Kai Havertz, Julian Brandt, Luca Waldschmidt ja vahetusest sekkunud kolmanda värava autor Timo Werner. Ega’s ilmaasjata öelda, et kaadrid otsustavad kõik – isegi juhul, kui odavpoes on avatud 11 ja kvaliteetsemas 10 kassaluuki.

Arvestades mõne kuu tagust Mainzi 0:8 sauna oli see tubli samm edasi. Häbi sai vähemalt mingil määral maha pestud. Aga lisades peamise – jah, ikka selle 75 minutit 11 vs 10 – puudub rahuloluks mõistagi igasugune põhjus. Teisel poolajal rulliti meist nagu tangiga üle. Kurb küll, aga tekkis küsimus: mitu meest ja kui kaua peab Saksamaal vähem platsil olema, et suudaksime 90 minutit võrdväärselt heidelda?

Tähendusrikas pilk tulevikku. Kuid oli mis oli, alati on olulisem see, mis tuleb. Pole paslikumat legendaarse Lennart Meri legendaarsest lausest: «Olukord on sitt, kuid see on meie tuleviku väetis.»