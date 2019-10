Vassiljev: peame hakkama väravaid lööma

Kuigi Eesti mängis alates 14. minutist arvulises ülekaalus, võitis Saksamaa kindlana näiva 3:0 võidu. Eestil oli küll mitu võimalust ka ise skoori teha, kuid värav jäi ikkagi löömata. «Esmane eesmärk on järgmistes mängudes väravaid lööma hakata. Ilma on raske. Täna ei olnud värav kaugel, aga seda väravat ei tulnud. Teinekord suudavad vastased värava lüüa ka mitte kuskilt. Me peame samamoodi suutma.»

Küsimusele, miks me täna kaotasime, vastas Vassiljev: «Vastase klass on selline. Meil olid mõned võimalused, aga me ei löönud neid ära. Nemad aga lõid. Nende filosoofia on palliga mängija ja nad jätkasid seda ka kümnekesi mängides. Meil oli raske. Sellega ei saa rahul olla, et nende esimene värav tuli teisel poolajal nii varakult.»