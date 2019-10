Roger Federer: jätkan kuni Tokyo olümpiamängudeni

38-aastane Federer ütles, et tahab tunda olümpiamängude erilist hõngu. Varem olid šveitslase plaanid paigas kuni 2020. aasta Wimbledoni turniirini. Tokyo OMi tenniseturniir algab paar nädalat pärast Wimbledoni.

«Süda ütles mulle, et oleks vägev mängida veel üks kord olümpiamängudel,» rääkis Federer. Olümpiamängudel mängimiseks on Federeril vaja aga vabapääset, sest tal pole piisavalt Davis Cupi mänge kirjas, et otse turniirile kvalifitseeruda.