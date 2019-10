Andreas Mikkelsen tegi karjääri suhtes põhimõttelise otsuse

Teisisõnu, alates järgmise aasta esimesest päevast manageerib Mikkelsen karjääri ilma Veiby abita. «Otsustasime üheskoos, et Andreasel on aeg oma karjääri ise juhtida,» sõnas Veiby pressiteate vahendusel ning lisas, et on aastate jooksul Mikkelseniga väga lähedaseks saanud.

«Nad uskusid minusse 2009. aastal ja andsid mulle võimaluse teha seda, mida ma kõige rohkem tahtsin. See oli imeline teekond. Samas on kogu minu karjääri ümbritsenud «süsteem» ja tunnen, et vajan nüüd muutust ning tahan ise oma karjääri juhtida. See on väljakutse, mis on samal ajal huvitav ja hirmus,» rääkis Mikkelsen.