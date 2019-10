U18 jalgpallikoondis tunnistas võõrsil Gruusia paremust

Kohtumise ainsad väravad sündisid sarnaselt avamänguga taas teisel poolajal. Shalva Ogbaidze viis võõrustajad teise poolaja esimesel minutil juhtima. Mängu teine värav löödi 88. minutil, mil täpne oli Dito Pachulia, vahendab jalgpall.ee.

«Kui peale esimest mängu tundus tulemus mulle õiglane, siis hea meel on tõdeda, et tänases kohtumises väärisime selgelt enamat. Kõik, kes mind inimesena tunnevad, teavad kui väga ma kaotamist vihkan, kuid tänasest mängust ja üleüldiselt meie esimesest rahvusvahelisest turneest U18 poistega, suudan isegi mina positiivseid nüansse kõrvale panna. Ma südamest loodan, et poisid usuvad sellesse protsessi ja teekonda, millele me kaheks aastaks asunud oleme, kuna see, kuidas me juba nende kahe mänguga tegime ülesehituse poole pealt samme edasi, oli muljetavaldav,» sõnas U18 koondise peatreener Martin Klasen.

«Minu unistus on see, et meie noored saavad kunagi aru, et nad ei ole kehvemad, kui ükskõik mis teise riigi mängijad ja nad mõistavad, et ka nemad suudavad mänguliselt endale võimalusi tekitada ning ei pea lootma ainult pikkadele pallidele ja standardolukordadele. Erinevus seisneb praegu selles, et suuremate riikide mängijad saavad iganädalaselt oma tehnilist arsenali kiire tempoga keskkonnas lihvida, kuid meie poiste jaoks piirdub pahatihti see võimalus noortekoondiste esindamisega,» arutles peatreener.

«Kui ma neil siin ka ei lubaks proovida vastaseid ette võtta, siis kuidas me lõpuks loodame A-koondisesse saada mängijaid, kes võidavad mänge ja suudavad vähemuses olevate vastaste vastu domineerida?! See on pikk teekond, aga minu jaoks tundub ühe loogilise sammuna noortekoondises natukene julgemalt mängimine ja kui tegemist ei ole valikturniiri või Balti turniiriga, siis peame eriti oma noori poisse ja tüdrukuid julgustama palliga riske võtma,» lisas ta.

«Meil oli esimeses mängus palju situatsioone, kus kaotasime palli oma karistusala lähedal ja vastastel tekkis seeläbi ohtlikke olukordi. Väga lihtne ja kiire lahendus oleks olnud teiseks mänguks anda käsklus taga riske vältida ja iga kord pikaga alustada, kuid sellist jalgpalli ei soovi kõrvalt vaadata ja tõenäoliselt 99% pealtvaatajatest ei tule samuti staadionile, lootuses näha, kui kaugele keegi palli suudab lüüa.»