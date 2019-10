Magnus Kirt läheb õlaoperatsioonile

«Kirurgina olen operatsiooni poolt, sest operatsioon võimaldab struktuurid paremini kokku panna ja seejärel on lihtsam taastusravi koordineerida. See on mõistlik otsus,» rääkis doktor Rahu telefonitsi Postimehele.

Otsus sündis erinevate spetsialistedega konsulteerides ja selle tulemusena leiti, et operatsioon on parim võimalik viis vigastusest taastumiseks. Kirdi operatsioonijärgne taastusravi toimub koostöös Prantsusmaa tunnustatud spetsialistiga.

Rahu lisas: «Värskete nihestuste juures, kui õlg liigesest välja läheb, on alati hea lõikus kohe teha, sest struktuurid, mis on katki, on lihtne paika panna. Kui õlaliiges käib korduvalt välja, siis kahjustused suurenevad ja tulemused halvenevad. See on kogu maailma statistika. See on ka üks argument.

Kui taastumine ilma luukahjustuseta on tavaliselt neli, siis luukahjustusega kuus kuud. Aga odavise on ülekäe sport, kus protsess pikeneb 2-4 kuud. Odaviskajate õlanihestuste uuringuid on tehtud vähe, aga Eestis on analoogsed näited võrkpall ja käsipall. Palju ja edukalt on lõigatud ka judokaid ja maadlejaid.

Küsimus on spordialas. Odaviskes on palju näiteid, kus sportlased on pärast õlanihestuse lõikuseid tulnud edukalt tagasi. Operatsioon ise on umbes 20 protsenti protsessist, suurt rolli mängib taastusravi. Kirurgile on see lihtne operatsioon, sest lihtne on taastada asja, mis on värskelt katki läinud. Aga kui asi käib neli korda välja, siis on palju muid tegureid ja enam pole see nii lihtne.»