Manchester United peab suurimale rivaalile vastu minema ainsate staarideta

Samuti on ülimalt kahtlane De Gea mänguvalmidus. Hispaania koondise EM-valikmängus Rootsiga vigastas puurilukk kubemelihast ning läheb täna täiendavatele uuringutele. Samas kirjutab Sky Sports kindlas kõneviisis, et hispaanlane pühapäeval platsile ei jookse.

Kui United on väljalangemistsoonist kõigest kahe punktiga kõrgemal, siis Liverpool on liiga ainuliider ning edu lähima rivaali Manchester City ees on kaheksa punkti.