Mäkinen meenutas Rovanperä esmatutvust Toyotaga

Rovanperä on noortest sõitjatest suurim talent ning on väidetavalt järgmisel hooajal sõitmas Toyotas. «Olen selle hooaja järel WRC-ks valmis. Eks mul tuleb kõvasti veel WRC autot tundma õppida,» tõdes soomlane.

Esmakogemus WRC autoga on Rovanperäl olemas, sest 16-aastasena sai ta sõita just Toyota Yaris WRC autoga. Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen mäletab seda testimist hästi.

«Ta sõitis autoga 2016. aastal. See oli lühike kiiruskatse. Ta tegi paar tiiru ja pani märkmed kirja. Midagi suurt see testimine endast ei kujutanud, kuid ta oli kõige kiirem. Ta suutis isegi Teemu Suninenist ja Esapekka Lappist kiirem olla. Ja see oli tema esimene kokkupuude autoga,» ütles Mäkinen.