Eesti korraldab nädalavahetusel MK-etappi, millest Kreeka loobus

Kalendri järgi pidanuksid rühmvõimlejad kogunema neil päevil Kreekas, kuid juba kevadel selgus, et seekord ei ole kreeklased valmis nii kõrgetasemelist võistlust läbi viima. «Kuna Eesti ja Soome on sellel alal tipptasemel nii korraldajatena kui ka sportlikkus mõttes, pöörduti meie poole,» rääkis MK-etapi läbiviija Lea Kriibi. «Et aga põhjanaabritel on juba kevadel järgmise hooaja MK-etapp kirjas, saime korraldusõiguse endale,» lisas ta.

Eestit esindab kodusel võistlusel kevadistel MK-etappidel viienda ja kuuenda koha saanud Rütmika Elite Team. Juunioridest püüavad kõrgeid kohti VK Janika Grisete ja Piruett Junior Team.

Rütmika Elite Team´i treeneri Maarja Jaanovitsi sõnul on naiskond valmis võistlema kõrge koha eest, kuigi eelmise nädala lõpus vigastas end üks põhikoosseisu võimleja, kes ei saa MK-etapil kaasa teha. «Oleme kava üle vaadanud ja muudatused sisse viinud. Võistkond on harjunud end keerulistes olukordades kokku võtma ja usun, et teeme ainsa Eesti meistriklassi rühmana tugevad esitused,» sõnas Jaanovits, kes sarnaselt korraldajatele ootab Kalevi spordihalli rohkesti publikut.

Kulminatsioon saabub küll pühapäeval, kuid tegelikult saab suur võimlemispidu alguse juba täna. «Neljapäeval algab Tallinn Trophy, kus on kohal 62 võistkonda 18 riigist, võimlejad vanuses 7–14-aastat näitavad väga professionaalseid etteasteid,» lausus Kriibi. Lisaks pakub põnevust seegi, et esimest korda võisteldakse paralleelselt ka rühmvõimlemise lühikavas, mille pikkus on 1.30 – 1.45.

MK-etapi ajakava:

Laupäev

Kell 12.15 - juunioride eelvõistlus

Kell 17.00 - meistriklassi eelvõistlus

Pühapäev