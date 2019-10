Bahama tunneb Maicel Uibo hõbemedalist suurt rõõmu

Kümnevõistleja Uibo võitis MMilt hõbemedali pool tundi pärast seda, kui tema abikaasa Miller-Uibo tuli 400 meetri jooksus samuti teiseks. «Maiceli medal on osalt ka meie medal. See oli suurepärane õhtu. Mul on hea meel, et suutsime pärast pikka ja rasket hooaega mõlemad medali võita,» rääkis Miller-Uibo The Nassau Guardianile.