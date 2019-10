Ott Tänakust ja Martin Järveojast said esimesed eestlased, kes tulnud autoralli maailmameistriteks. Spordiministeerium teeb tagasivaate ajaloolisele nädalavahetusele. Stuudiosse tulevad rallieksperdid Rauno Paltser ja Miko Niinemäe, saatejuht on Marko Kaljuveer. Saade on eetris Postimehes kell 12.00 ja järelvaadatav esmaspäeva õhtul (20.00) Kanal 12-st.