Ronaldo ja Juventus alistasid visalt võidelnud Bologna

Juventus valitseva Itaalia meistrina on hooaega alustanud meistritele kohaselt – seitsme mänguga on võetud kuus võitu ja üks viik, 19 punktiga ollakse liigatabeli liidrid. Viimases kohtumises võideti lähimat rivaali Milano Interit 2:1 ja nii ollakse liigas ainuliidrid. Selle hooaja ainus viik tehti Fiorentinaga, kellega lepiti 0:0 viiki.

Juventuse staarmängija Cristiano Ronaldo pole sel aastal veel imelist hoogu näidanud, kuid on vaikselt taas leidmas oma mänguvormi. Kuue kohtumisega on ta nüüdseks löönud kokku kolm väravat.

Bologna on teinud küllaltki korraliku hooaja alguse, sest seitsme mänguga on tabelisse saadud kaks võitu ja kolm viiki, mis on andnud üheksa punkti ja nii ollakse kokkuvõttes 11. kohal. Võidud on saadud sel hooajal Spali ja Brescia vastu, samas suudeti ka viimases mängus viigistada 2:2 Lazioga.