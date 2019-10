Kataloonia ralli direktor: me ei mõtle mingil juhul võistluse ärajätmisele

«Me ei kavatse mingil juhul ralli tühistamist isegi kaaluda. Oleme igapäevaselt kontaktis FIA (rahvusvaheline autospordiliit) ja promootoriga ning tänane sõnum on see, et olukord on täiesti rahulik. Situatsioon Kataloonias oli kaks aastat tagasi hullem ja me viisime läbi võistluse edukalt läbi hoolimata üldisest streigist ja paljudest logistikaprobleemidest.

Kataloonia ralli eel on räägitud ka Barcelona ja Madridi Reali vahelise jalgpallimatši korraldamisest teises kohas. Barfulli hinnangul on jalgpalli ja ralli puhul situatsioonid erinevad.

«Meie olukord on teistsugune, sest meie võistlus ei toimu Barcelona linnas. Kui meil oleks planeeritud Barcelona linnakatse, võiks meil probleeme tekkida. Aga sel aastal meil seda kavas pole ja seepärast pole me ka mures. Võib juhtuda, et peame küll mõned kiiruskatsed ära jätma, aga see pole põhjus ralli tühistamiseks. Tiimide asjad on juba Aventura sadamas ja me oleme valmis ralliks,» ütles Barfull lõpetuseks.